Москва, 27 ноября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Запад должен признать, что в попытке сдерживать развитие России он потерпел поражение. Об этом 27 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Federation Council of Russia/Global Look Press

«Думаю, что всё это должен услышать Запад, переосмыслить, одуматься и признать то, что они проиграли, что они не смогли добиться целей сдерживания развития России, не смогли нанести России геополитическое поражение, и сесть за стол переговоров по широкому кругу вопросов международной безопасности», — заявила Матвиенко, выступая в Совфеде.

Она также отметила, что команда действующего президента США Джо Байдена, проиграв на выборах, способна на безрассудные шаги. Если со стороны Вашингтона последуют подобные действия, Россия даст адекватный ответ.

Матвиенко назвала применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» мощным сигналом, который был принят и расшифрован «всеми адресатами».

«Это не ультиматум, не угроза, как пытались сразу представить западные СМИ данное событие. Это спокойное, аргументированное, взвешенное, подкрепленное действием послание лидера мировой державы, в котором главный акцент сделан на смыслах», — заявила Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что британские ракетные системы Storm Shadow и американские ATACMS и HIMARS были применены для ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях. Ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. Спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера, отметил глава государства.

В ответ ВС России провели успешные испытания новейшей ракетной системы средней дальности — баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По военному заводу в Днепропетровске был нанесён комбинированный удар. Цель удара достигнута.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.