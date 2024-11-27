Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва. Об этом в среду, 27 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

Пресс — служба правительства Ростовской области

«Постановлением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 27.11.2024 Кушнареву В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24.01.2025 включительно», — говорится в сообщении.

В отношении министра было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»). Также Кушнарёва подозревают в получении взятки суммой в 27 млн рублей.

Кушнарёв работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, в 2014 году стал руководителем регионального минтранса. В 2016–2019 годах он занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону.

Как передавало ИА Регнум, Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали 25 ноября. По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина, правительство региона оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа министерства транспорта ведётся в штатном режиме.

Ранее в этот же день, 27 ноября, стало известно, что Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему главе города Избербаш Магомеду Исакову по уголовному делу о взятке в 3,9 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году арестованный получил 3,9 млн рублей от застройщика за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше.