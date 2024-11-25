Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Задержанного замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва подозревают в получении взятки суммой в 27 млн рублей. Об этом 25 ноября сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Александр Блотницкий

«Кушнарёва подозревают в получении взятки в 27 млн рублей», — процитировало собеседника «РИА Новости».

Иные подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Кушнарёв работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, в 2014 году стал руководителем регионального минтранса. В 2016–2019 годы он работал главой администрации Ростова-на-Дону.

Как передавало ИА Регнум, Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали 25 ноября. По словам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина, правительство региона оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа министерства транспорта ведётся в штатном режиме.

19 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ по его инициативе начали проверку в отношении бывшего замгубернатора региона Александра Петроченко. Поводом послужила «нечестная» работа чиновника. Позже стало известно, что Петроченко подозревают в особо крупной взятке. Его задержали с поличным при получении денег от предпринимателя.

16 октября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Петроченко в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ноябре было арестовано имущество чиновника.