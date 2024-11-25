Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко. Об этом 25 ноября сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

РИА Новости/Александр Блотницкий

«Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме», — приводит его слова aif.ru.

По данным РЕН ТВ, чиновники были задержаны за взятку.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки в размере 9 млн рублей. Подозреваемый был задержан 13 ноября. Следствие установило, что он потребовал у подрядчика заплатить 5% от контракта суммой более 158 млн рублей за протекцию работ по благоустройству парка в районе озера Бельское. Объём работ в итоге не соответствовал техническому заданию к контракту, при этом документы о принятии были подписаны. В результате бюджету был причинён ущерб на сумму более 7,4 млн рублей.