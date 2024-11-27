Лондон, 27 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok намерена запретить несовершеннолетним пользоваться бьюти-фильтрами, изменяющими внешность на видео. Об этом 27 ноября сообщила газета The Guardian.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как утверждает издание, на данную меру компания решила пойти в целях заботы о ментальном здоровье подростков. Отмечается, что в первую очередь от использования фильтров страдают молодые девушки — на фоне их повсеместного распространения они начинают чересчур критично относиться к собственной внешности.

«В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, увеличивать губы, а также выравнивать или изменять тон кожи», — сказано в публикации.

При этом отмечается, что фильтров, позволяющих наложить на изображение лица кроличьи уши или собачьи носы, ограничения не коснутся.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая стало известно, что TikTok по требованию Роскомнадзора удалила более тысячи запрещённых в России материалов, содержащих, в том числе, детскую порнографию, суицидальный и пропагандирующий употребление наркотиков контент.

В августе 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.