Москва, 5 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Платформа TikTok по требованию Роскомнадзора удалила более тысячи запрещённых в России материалов, сообщил 5 мая «Интерфакс».

Изввестия/Сергей Коньков

«В 2023 году администрация TikTok удалила 659 запрещённых материалов, за прошедший период 2024 года — 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию», — рассказали агентству в Роскомнадзоре.

В 2023 году платформа удалила 80 материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент, а с начала 2024 года — 102 таких материала.

Платформу неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённого в России контента. Так в отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей.

В России с 2021 года действует закон, согласно которому интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за публикацию четырёх видеороликов с демонстрацией нетрадиционных отношений.

В апреле Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Блокировка платформы позволила бы российским соцсетям коротких видео, таким как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен», нарастить аудиторию. По словам главы ассоциации, площадка оттягивает пользователей из отечественных платформ.