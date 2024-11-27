Курск, 27 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Украинская армия с момента нападения на Курскую область потеряла более 36 тыс. военных. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 010 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились за это время также большого количества военной техники, включая 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортёра, 1199 боевых бронемашин.

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