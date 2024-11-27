Балашиха, Московская область, 27 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Правоохранители проверят действия одной из школ в Балашихе, где дети-мигранты систематически оскорбляют и избивают одноклассников, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника, общественная организация «Русская община» обратила внимание в соцсетях на резонансную ситуацию, которая разгорелась в школе. Утверждалось, что администрация учебного заведения закрывает глаза на поведение детей-иностранцев. Так, по данным общественников, дети-мигранты регулярно издевались, угрожали и избивали свои одноклассников.

Полиция начала проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей. Для дачи показаний вызвали директора школы.

26 ноября ИА Регнум узнало подробности скандального инцидента в одной из школ Петербурга. Там подросток-мигрант ударил ногой в лицо одноклассника. Как стало известно, причиной конфликта послужило то, что 13-летний уроженец Узбекистана не понимал русского языка, и из-за этого его разозлил разговор с другим школьником.