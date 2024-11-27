Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Восстановление традиций меценатства обсудили на сессии «Вклад меценатов в развитие общества». Дискуссия прошла в рамках форума «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. Её участниками стали президент РСПП Александр Шохин, президент холдинга «А7» Андрей Северилов, президент ОМК Наталья Ерёмина, руководитель Русского музея Алла Манилова.

Пресс-служба РСПП Андрей Северилов

Президент РСПП отметил, что меценатство — это пример социально ответственного поведения бизнеса.

«Меценатство и благотворительность — давняя история российского предпринимательства, идущая от старообрядчества и купечества, где не было принято кичиться богатством, многие считали своим долгом создавать благотворительные фонды, например купец Мазурин построил приют — дом призрения для православных сестёр на Котельнической набережной, дом 17 в Москве», — сказал Шохин.

По словам президента РСПП, предприниматели воспринимали меценатство как свой долг поделиться с обществом. «Ответственное поведение бизнеса — это достойная зарплата, безопасные производительные рабочие места, здоровье работающего населения, промышленная безопасность, профилактика заболеваний, экология, контроль качества продукции», — подчеркнул он, добавив, что это и есть включение бизнеса в гражданское общество.

Президент логистического холдинга «А7» Андрей Северилов отметил важность того, чтобы бизнес поддерживал население в своих регионах присутствия, не ограничиваясь какой-то одной сферой.

«Если человек всю жизнь отдал работе на предприятии, то он должен рассчитывать не только на пенсионные фонды, на государство, но и на ту компанию, которой он отдал жизнь», — пояснил Северилов. Он подчеркнул, что для такой деятельности должны быть введены стандарты, применимые как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий. Так, по его словам, не обязательно фондировать крупные федеральные музейные институции, но можно поддерживать маленький музей, выставочный зал, детские шахматные секции.

«Меценатство, или благотворительная деятельность — это не удел крупных корпораций. Это удел каждого из нас», — заключил Северилов.

Участники дискуссии также отметили, что управление корпоративной культурой невозможно без развития общей культуры. Это прекрасно осознавали предыдущие поколения российских меценатов: Сергей Дягилев, Савва Мамонтов, Иван Морозов.

Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова отметила, что когда мы говорим об отношениях таких крупных культурных институций, как Русский музей, Эрмитаж, Третьяковка, с предпринимателями, с меценатами и благотворителями, то надо в первую очередь понимать, что сегодня крупнейшие российские компании поддерживают музеи. При этом финансирование для музеев в регионах ограничено. Она пояснила, что государственных средств хватает для хранения экспонатов, однако региональные музеи не могут развивать музейную науку.

«Но мы же обязаны это наследие ещё и презентовать стране, популяризировать, делать его максимально доступным. А это музей без помощи бизнеса делать неспособен. Здесь нужно участие партнёров, бизнеса, который поддерживает русское искусство», — сказала Манилова.

Меценатство может осуществляться в разных сферах: в искусстве, науке, социальной сфере, образовании, спорте и технологиях. Каждая из этих сфер благодаря поддержке получает новый импульс для развития и опору для реализации новых проектов.