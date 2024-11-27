Челябинск, 27 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Генпрокурор РФ Игорь Краснов 27 ноября поручил челябинским правоохранителям разобраться с проблемами в сфере ЖКХ в регионе.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Люди не должны быть брошены. Люди должны принимать душ в своей собственной квартире. Мы будем менять отношение чиновников к людям», — приводит слова Краснова агентство URA.RU.

Также генпрокурор потребовал изучить принципы формирования тарифов на ЖКУ и проинспектировать процесс расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий добавлять в квитанции ЖКХ допуслуги без согласия собственников квартир. Наиболее часто в перечень таковых вносятся страхование имущества, кабельное ТВ и работа консьержа. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В октябре в России начали обсуждать дифференцированный подход к оплате капремонта многоквартирных домов. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс разрабатываются Министерством строительства. Предполагается, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт домов с лифтами стоит дороже. В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится.