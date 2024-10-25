Москва, 25 октября, 2024, 04:03 — ИА Регнум. В России планируют применить дифференцированный подход к оплате капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс разрабатываются Министерством строительства.

(сс) kaisender Лифт

При принятии новых правил оплаты будет учитываться наличие в доме лифта.

«Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт домов с лифтами стоит дороже. В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится. Новые правила используют как один из источников частичной компенсации дефицита финансирования», — пояснил «Известиям» директор Центра дополнительного профессионального образования Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

Эксперт добавил, что в настоящее время регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт с учётом минимальных размеров ежемесячных платежей.

Существующих отчислений недостаточно, особенно с учётом замены старых лифтов, изменения в какой-то мере могут исправить ситуацию, считает Шубин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в жилых домах в России могут остановить десятки тысяч лифтов, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что к указанному сроку предполагалось заменить 130 тыс. лифтов, но, вероятнее всего, срок будет продлён до 2030 года. Кроме того, для замены потребуется государственная поддержка, объём расходов в ближайшие три года оценивается в 22 млрд рублей. По словам депутата, около 40 тыс. лифтов работают в стране без замены и капитального ремонта на протяжении 25 лет. Массовые отключения могут начаться после 15 февраля 2025 года, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. В первую очередь отключение грозит регионам Северного Кавказа, а также некоторым другим субъектам Федерации, в числе которых Ульяновская, Саратовская и Тульская области, пояснила Разворотнева.

Правительство России утвердило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги на 2024–2028 годы для каждого региона. Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, со второго полугодия 2024 года индекс в среднем по России составит 9,8%.