Москва, 16 ноября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий добавлять в квитанции ЖКХ допуслуги без согласия собственников квартир. Об этом 16 ноября сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В тексте документа указано, что продажа дополнительных товаров, работ, допуслуг может быть выполнена только с согласия потребителей.

В пояснительной записке Роспотребнадзор указал, что с 2022 года был зафиксирован рост числа жалоб от граждан на взимание с собственников квартир платы за оказание услуг, не входящих в содержание и ремонт жилых помещений и ЖКУ. Без ведома людей включалась плата за страхование имущества, кабельное ТВ и работу консьержа. Отдельные договоры с потребителями на их оказание при этом не заключались, согласия у собственников никто не спрашивал.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября после уточнения правительством РФ порядка получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отказывать в этой выплате будут реже. Теперь отказать в ней могут только лицам с непогашенной задолженностью по квартплате. При этом сведения о таких долгах должны браться из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

В октябре в России начали обсуждать дифференцированный подход к оплате капремонта многоквартирных домов. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс разрабатываются Министерством строительства. Предполагается, что жильцы домов с лифтами будут платить больше, так как ремонт домов с лифтами стоит дороже. В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится.