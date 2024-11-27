Херсон, 27 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Нарушенное в результате повреждения линии электропередачи электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено. Об этом 27 ноября заявил глава региона Владимир Сальдо.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В 12:00 удалось полностью восстановить электроснабжение по резервной схеме», — заявил Сальдо в своём Telegram-канале.

Он отметил, что аварийно-восстановительные работы по основной схеме должны завершиться к концу дня. Сейчас на месте повреждения ЛЭП работают специалисты ПАО «Россети» Таврического филиала. Для полного восстановления системы задействована вся необходимая техника и персонал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 ноября Сальдо заявил, что в регионе в результате повреждения ЛЭП 172 населённых пункта остались без света. Авария произошла в районе пяти утра на линии электропередачи ВЛ-330 кВ «Джанкой — Мелитополь».

Ранее этим же утром губерантор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении ЛЭП в регионе. В результате аварии во всей Запорожской области наблюдались серьёзные перебои с электроснабжением.