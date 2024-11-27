Херсон, 27 ноября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. После аварии на линии электропередачи в Херсонской области 172 населённых пункта остались без электроснабжения. Об этом 27 ноября заявил губернатор Владимир Сальдо.

Дарья Драй ИА Регнум

Он сообщил, что в пять часов утра произошло аварийное отключение на ЛЭП ВЛ-330 кВ «Джанкой — Мелитополь».

«Без электроснабжения временно остались 172 населённых пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Отключение коснулось 137 534 человек. Как отметил губернатор, 40 социально значимых объектов срочно подключили к аварийным источникам питания.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал о повреждении ЛЭП, в результате чего по всему региону возникли проблемы с электроснабжением. Социально значимые объекты оперативно перевели на резервные источники электроснабжения.