В Запорожской области начались перебои с электроснабжением
Балицкий заявил о перебоях с электроснабжением по всей Запорожской области
Мелитополь, 27 ноября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Из-за повреждения линии электропередачи в Запорожской области наблюдаются проблемы со светом. Об этом заявил 27 ноября глава региона Евгений Балицкий.
«В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что в ближайшее время работы по устранению повреждений будут завершены и электроснабжение восстановится в полном объёме.
Губернатор также отметил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, и призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Пресс-служба минэнерго Запорожской области утром сообщила, что в регионе произошло повреждение ЛЭП и по всему региону возникли серьёзные перебои с электроснабжением.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны России проинформировало о том, что украинская армия пять раз за сутки обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС. За это время зафиксировано три атаки ВСУ с применением дронов.
Замглавы Запорожской области Антон Тицкий 26 ноября заявил, что ВСУ нанесли удары по городам Васильевка и Каменка-Днепровская. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.