Мелитополь, 27 ноября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Из-за повреждения линии электропередачи в Запорожской области наблюдаются проблемы со светом. Об этом заявил 27 ноября глава региона Евгений Балицкий.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

«В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в ближайшее время работы по устранению повреждений будут завершены и электроснабжение восстановится в полном объёме.

Губернатор также отметил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, и призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Пресс-служба минэнерго Запорожской области утром сообщила, что в регионе произошло повреждение ЛЭП и по всему региону возникли серьёзные перебои с электроснабжением.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны России проинформировало о том, что украинская армия пять раз за сутки обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС. За это время зафиксировано три атаки ВСУ с применением дронов.

Замглавы Запорожской области Антон Тицкий 26 ноября заявил, что ВСУ нанесли удары по городам Васильевка и Каменка-Днепровская. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре.