Тбилиси, 27 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Кандидатом на выборах президента Грузии от правящей в республике партии «Грузинская мечта» станет депутат и экс-футболист Михаил Кавелашвили. Об этом 27 ноября заявил на брифинге основатель и почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Кадр из видео Михаил Кавелашвили

«Политсовет «Грузинской мечты» принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили», — сказал Иванишвили.

По его словам, бывший футболист в течение многих лет отстаивал достоинство страны в качестве спортсмена и выступал за грузинскую сборную по футболу, а также играл в командах «Динамо» (Тбилиси), «Алания» (Владикавказ) и «Манчестер Сити».

Основатель партии добавил, что Кавелашвили до начала политической карьеры занимал принципиальную позицию по всем важным для Грузии вопросам, а в последние годы был депутатом парламента и за это время «внёс огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета».

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 25 ноября заявил, что выборы президента республики должны состояться ещё в нынешнем году. По его словам, также это важно, так как в стране впервые будут выбирать президента на пять лет.

Грузинский парламент 26 ноября назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. В заседании принимали участие только члены правящей партии «Грузинская мечта», так как оппозиция в них не участвует, потому что не признаёт итоги парламентских выборов.

В Грузии впервые выбирать президента будет коллегия выборщиков из 300 человек, половину в которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. Ранее главу республики избирали путём прямого голосования сроком на шесть лет.