Тбилиси, 26 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Парламент Грузии в ходе заседания 26 ноября назначил очередные выборы президента республики на 14 декабря, а инаугурацию — на 29 декабря. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

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«Предлагаю провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Следовательно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании.

За его предложение проголосовали 85 депутатов. В заседании участвуют только члены правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционные объединения отказываются участвовать в заседаниях, так как считают парламентские выборы сфальсифицированными.

Грузия является парламентской республикой, у президента нет властных полномочий, это представительная должность. Впервые в стране президента будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину из них необходимо набрать из депутатов, остальных — из регионов.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября состоялось первое заседание парламента XI созыва, который был сформирован по итогам выборов, прошедших 26 октября. Вместо 150 депутатов в заседании участвовали 89, оппозиционные партии не пришли на него и требуют провести досрочные парламентские выборы.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили находится на этой должности с 16 декабря 2018 года. Она победила на выборах при поддержке «Грузинской мечты», но со временем заняла сторону оппозиции. Зурабишвили также требует провести повторные выборы в парламент.