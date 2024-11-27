Москва, 27 ноября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Мошенники снова начали использовать схему с обманом покупателей у кассы в магазинах. Об этом 27 ноября рассказала маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Petrov Sergey/Global Look Press

В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказала, что в рамках этой схемы злоумышленник может подойти к покупателю, которому он предлагает оплатить покупки со своей карты в обмен на наличные. При этом мошенник старается выглядеть как вызывающий доверие человек и объясняет свою просьбу отсутствием банкомата поблизости.

При этом кажется, что никакого подвоха здесь нет, однако чаще всего в таких случаях речь идёт о краденной карте.

«В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до одной-трёх тысяч рублей код не нужен», — пояснила Бастрыкина.

Она уточнила, что в случае, если покупатель согласится на предложение мошенников, его ожидают неприятности, потому что на камеру видеонаблюдения попадёт он, и затем придётся объясняться со сотрудниками правоохранительных органов, доказывая свою непричастность к мошенничеству.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября глава департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский рассказал, что наиболее распространёнными в 2024 году в РФ видами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и других силовых ведомств. По его словам, на долю попыток получить доступ к аккаунту потенциальной жертвы на «Госуслугах» приходится порядка 40% попыток мошенничества.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко 26 ноября рассказал, что Минцифры совместно с правоохранителями подготовили пакет законопроектов, направленных на защиту россиян от кибермошенничества. По его словам, после их принятия граждане могут удалённо запретить оформление кредитов и займов онлайн на своё имя — через портал госуслуг или приложения банков. Также кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заёмщиков, а госорганам, банкам и операторам связи будет запрещено общаться с клиентами через мессенджеры.