Москва, 26 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Минцифры вместе с правоохранительными органами и Банком России подготовили пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Об этом во вторник, 26 ноября, агентству «Интерфакс» заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы детально проанализировали наиболее распространённые мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз», — отметил он.

В частности, россияне смогут удалённо запретить оформление кредитов и займов онлайн на своё имя — через портал госуслуг или приложения банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или банковского отделения.

Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заёмщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если человек сменил свои учётные данные или была зафиксирована их утечка, какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Также законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры, что поможет людям сразу распознавать мошенничество. Также планируется ввести обязательную маркировку звонков с пометкой организации.

«Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи», — добавил Григоренко.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники заражают смартфоны граждан вредоносными программами и похищают их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту и получал сообщение, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.

23 ноября сообщалось, что в России в два раза сократилось число звонков от мошенников после массированного удара ВС РФ по объектам энергосистемы Украины. После удара на Украине был введён график отключения электричества, в некоторых украинских кол-центрах нет света, и мошенники не могут позвонить россиянам, отмечалось в сообщении.