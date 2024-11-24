Москва, 24 ноября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Самыми распространёнными в 2024 году в России видами мошенничества являются взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и иных силовых ведомств, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский.

Иван Шилов ИА Регнум

Около 40% попыток мошенничества происходят посредством получения доступа к аккаунту на «Госуслугах», сказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

«Я выделю три распространённых сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя, и третий — это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев», — сказал Велигодский.

Мошенники трансформировали схему с использованием «Госуслуг» — пострадавшему отправляют письмо или СМС с номером телефона и сообщением, что портал зафиксировал подозрительный вход и владельцу аккаунта необходимо перезвонить по указанному номеру, который в действительности принадлежит самим мошенникам, рассказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники заражают смартфоны граждан вредоносными программами и похищают их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту и получал сообщение, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.

Спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты и крадущим деньги с банковских счетов, заявил ранее заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов. Число подобных преступлений растёт, отметил он.

23 ноября сообщалось, что в России в два раза сократилось число звонков от мошенников после массированного удара ВС РФ по объектам энергосистемы Украины. После удара на Украине был введён график отключения электричества, в некоторых украинских кол-центрах нет света, и мошенники не могут позвонить россиянам, отмечалось в сообщении.