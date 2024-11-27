Киев, 27 ноября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Министра обороны Украины Рустема Умерова могут снять с должности. К соответствующему решению призвал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Парламентарий в Telegram-канале сослался на проект постановления об увольнении министра. На сайте Рады отмечается, что документ принят на рассмотрение руководством украинского парламента.

Гончаренко призвал коллег освободиться от главы минобороны Украины как можно скорее. По его мнению, после увольнения в отношении Умерова должны быть возбуждены уголовные дела и желательно большой срок тюремного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что дни Умерова и руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) сочтены. Слухи об их скорой отставке якобы подтверждает совместный снимок с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Дубинский напомнил, что ранее подобные фотографии публиковались незадолго до отставок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и экс-премьера страны Алексея Гончарука. По мнению депутата, подобные «намёки» Зеленского могут быть связаны с его какой-то личной проблемой.

В конце октября Зеленский заявил, что не собирался увольнять Буданова и Умерова. Таких вопросов даже не возникало, утверждал украинский глава.