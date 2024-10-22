* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 октября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Рустема Умерова.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса», — приводит слова Зеленского «РБК-Украина» в Telegram.

Так глава киевского режима прокомментировал ранее поступавшие сообщения о его планах лишить должностей руководителей ведомств.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября на Украине сообщили о том, что Умеров и Буданов могут быть отправлены в отставку.

По данным украинского издания «Страна», в качестве возможных кандидатов на замену Буданову рассматривался глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. При этом вопрос о том, кто займёт пост министра обороны, был открытым.

6 октября полковник украинской армии в отставке Роман Свитан заявил, что увольнение Буданова может закончиться для киевского режима потерей Донбасса. По мнению эксперта, глава украинского минобороны боится, что в дальнейшем Буданов может занять его пост, и в этом случае под следствием окажется не руководитель ГУР, а сам Умеров, который будет отвечать за провалы ВСУ в зоне боевых действий.