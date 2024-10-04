* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 4 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Совместное фото главы киевского режима Владимира Зеленского с руководителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министром обороны Рустемом Умеровым подтверждает слухи об их скорой отставке. Такое мнение 4 октября высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым и Умеровым, может значить только то, что их дни сочтены», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Депутат Рады также напомнил, ранее подобные совместные фотографии публиковались незадолго до отставок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и экс-премьера страны Алексея Гончарука. По мнению Дубинского, подобные «намёки» Зеленского могут быть связаны с его какой-то личной проблемой.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание «Forbes-Украина» сообщило, что в офисе главы киевского режима обсуждают возможные увольнения Буданова и Умерова. Отмечалось, что вопрос об отставке главы ГУР обсуждается на фоне его сложных отношений с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. По информации источника, также рассматривается возможное снятие с должности действующего главкома ВСУ Александра Сырского.

Впервые сообщения о возможной отставке Буданова появились в украинских СМИ в конце сентября. Со ссылкой на источник в силовых структура они утверждали, что на его замену рассматривается руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.