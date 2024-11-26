Анкара, 26 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Турция снова направила США запрос на передачу непоставленных ранее истребителей F-35. Об этом 26 ноября сообщил глава минобороны республики Яшар Гюлер.

U.S. Air Force Истребитель F-35

«У нас в США есть шесть самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем турецкий истребитель пятого поколения KAAN, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолёты», — приводит его слова агентство IHA.

Гюлер добавил, что Анкара повторно направила Вашингтону предложение о приобретении F-35.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта посол США в Анкаре Джефф Флейк отмечал, что приобретённые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 остались проблемным вопросом турецко-американских отношений в контексте проекта реализации истребителей F-35. Он также указал на разногласия по теме Сирии, но страны ищут варианты сотрудничества по другим темам.

США исключили Турцию из программы создания F-35 в 2019 году после приобретения Анкарой систем С-400. Турецкая сторона производила часть комплектующих и фюзеляжа. В США заявили, что возвращение Турции в программу возможно только при её отказе от С-400.