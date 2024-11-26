Будапешт, 26 ноября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Предстоящий 2025 год станет фантастическим, если удастся урегулировать конфликт на Украине. Такой прогноз сделал 26 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих социальных сетях.

Global Look Press

«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — написал глава венгерского правительства.

Орбан предположил, что 2025 год станет важным временным периодом для примирения враждующих государств в Европе и приведёт к завершению противостояния на территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер Венгрии Орбан, победа Дональда Трампа на выборах президента США приблизила урегулирование конфликта на Украине не на шаг, а сразу на «семь миль».

Орбан добавил, что возвращение Трампа в Белый дом принесёт Венгрии избавление от экономических потерь и ненужных расходов, вызванных конфликтом на Украине. Правительство завершает подготовку бюджета Венгрии на 2025 год, который станет мирным, а не военным.

Трамп прекратит финансирование киевского режима, что поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта, подчёркивал 8 ноября премьер-министр Венгрии Орбан.