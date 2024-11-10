Будапешт, 10 ноября, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на выборах президента США приблизила урегулирование конфликта на Украине не на шаг, а сразу на «семь миль». Об этом 10 ноября заявил в эфире программы телекомпании TV2 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Elekes Andor Виктор Орбан

«Победа Трампа принесёт мир, и мы хотим заключить крупную сделку с американцами», — добавил Орбан.

Венгерский политик отметил, что его не удивила победа республиканца. По его словам, поражение кандидата от демократов и действующего вице-президента США Камалы Харрис было для него очевидным.

Орбан добавил, что возвращение Трампа в Белый дом принесёт Венгрии избавление от экономических потерь и ненужных расходов, вызванных конфликтом на Украине. Правительство завершает подготовку бюджета Венгрии на 2025 год, который станет мирным, а не военным, заключил премьер Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп прекратит финансирование киевского режима, что поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта, подчёркивал 8 ноября премьер-министр Венгрии. Орбан также отметил, что Будапешт выступает за разрешение конфликта исключительно мирным путём и считает, что главное препятствие на этом пути — «отсутствие коммуникаций между Западом и Москвой».

Премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.