Москва, 26 ноября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибудет с визитом в Минск 6 декабря, где примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом 26 ноября заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

«В декабре у президента довольно активная внешнеполитическая повестка дня. 6 декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства», — отметил представитель Кремля.

По его словам, заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, подписанного 8 декабря 1995 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов. По его словам, рост ВВП в России и Белоруссии превышает 4%, а взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

9 октября Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства. Белорусский лидер заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы, а также назвал республику надёжным союзником России.