Минск, 4 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Белоруссия и Россия за 25 лет союзного строительства достигли ощутимых экономических результатов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Видео с речью политика было опубликовано в Telegram-канале правительства Беларуси.

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«К 25-летию союзной интеграции мы подходим с хорошим экономическим результатом. Рост ВВП в наших странах превышает 4%, взаимный товарооборот увеличился более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал он.

На совещании с белорусским правительством накануне проведения в Минске заседания Совета министров Союзного государства Головченко также уточнил, что повестка заседания включает рассмотрение Совмином более 20 вопросов.

«К заседанию Совмина мы подходим с достаточно обширным пакетом документов», — добавил он.

Заседание пройдёт 5 ноября в Минске.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля. Белорусский лидер заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы, а также назвал республику надёжным союзником России.