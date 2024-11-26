Москва, 26 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Победителями шестого конкурса грантов «Москва — добрый город» стали 100 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), почти 40% из них первый раз получат гранты от столичного департамента труда и соцзащиты населения. Об этом 26 ноября сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

«В этом году впервые в истории конкурса 100% поданных заявок (359) прошли формальную проверку. По решению комиссии 100 НКО получат 400 млн рублей и в партнёрстве с городом приступят к реализации социально-важных проектов в 2025 году», — процитировал её официальный портал мэра Москвы.

Ракова отметила, что за пять лет проведения конкурса получилось обеспечить социальную помощь более чем для 110 тыс. жителей столицы. В 2025 году власти мегаполиса вместе с НКО окажут поддержку ещё 30 тыс. горожан.

Гранты делятся на три группы: малые (до 1 млн рублей), средние (от 1 до 5 млн рублей) и большие (от 5 до 10 млн рублей). Более 40% победивших НКО помогут взрослым и детям с особенностями здоровья, организуют работу паллиативных центров, создадут инклюзивные мастерские для трудоустройства людей с инвалидностью.

Как передавало ИА Регнум, до 30 ноября продолжается приём заявок на Национальную премию «Наш вклад». Проекты могут представить российские компании и НКО, занимающиеся благотворительной деятельностью, если она соответствует целям и задачам нацпроектов.

С 5 по 7 декабря в Москве пройдёт Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. На нём состоится награждение лауреатов премии форума, в том числе «Волонтёра года». Участники из разных регионов представили 45 тыс. социальных инициатив, из них отобрали 1,7 тыс.