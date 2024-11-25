Москва, 25 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Более 20 тыс. участников со всей России и ещё 40 стран мира примут участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он пройдёт с 5 по 7 декабря в Москве. Одним из главных событий станет награждение лауреатов премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе «Волонтёра года».

Сайт Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

Премия проводится по национальному проекту «Образование». Лучших из лучших выберут по итогам регионального этапа, на который участники представили свыше 45 тыс. социальных инициатив. А для участия в федеральном этапе были отобраны 1,7 тыс. из них.

В 2024 году организаторы обновили модель премии, включив в число участников муниципалитеты и регионы, которые представляют свои программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. Все они смогли подать на рассмотрение жюри не только проекты, но и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества.

Добавились новые категории и номинации премии, в том числе для личностей, организаций и территорий. Также в честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтёрства стала одной из ключевых.

Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит добровольцев, оказывающих помощь в Белгородской, Курской, Брянской областях, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций̆ и волонтёрских движений̆, органов государственной власти, медиа и компаний̆, соответствующих принципам устойчивого развития, активистов «Движения первых», представителей международного социального сектора. Все они смогли помочь тысячам и даже миллионам людей.

К примеру, около пяти тысяч человек ежегодно становятся участниками проекта «Добрые руки» Центра развития и поддержки семьи «Росток» в подмосковном Павловском Посаде. Из простой акции по обмену вещами родился пункт приёма и перераспределения ненужного текстиля. Благодаря тому, что активисты центра научились эффективно превращать ненужные вещи в ценный ресурс для решения социальных и экологических проблем, проект «Добрые руки» был представлен на Национальной премии «Наш вклад», а сама компания получила статус «Партнёр национальных проектов России». Премия ежегодно отмечает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей.

«Задумав однажды простую акцию по обмену вещами, мы не ожидали, что она перерастёт в большой пункт сбора и перераспределения ненужного текстиля на повторное использование и переработку. Мы постоянно изучаем это направление, чтобы находить новые варианты применения текстилю. Сейчас открыли клуб рукоделия и шьем декоративные украшения, а ещё готовим декорации и костюмы для сказочного новогоднего представления. Стараемся каждой вещи найти применение», — рассказала руководитель проекта Светлана Колесова.

В 2023 году «Добрые руки» получили новый виток развития, расширив направления вторичного использования вещей. Проект сотрудничает с благотворительными фондами, приютами для животных, перерабатывающими заводами, оказывается помощь нуждающимся семьям и участникам СВО. Кроме того, волонтёры стали шить подушки для госпиталя для бойцов.

Ещё один проект — «Социальная пекарня» врача-рентгенолога Анны Еременко из города Рубежное в ЛНР — стал победителем премии 2023 года в номинации «Помощь людям».

«С весны 2022 года город не получал хлеба, не было продуктов. Поэтому пришла идея открыть пекарню и бесплатно обеспечить людей едой. Никто не верил, что что-то получится, но в мае комендант выделил нам помещение. А «Народный фронт» стал поставлять продукты», — отметила она.

Dobro.ru

Представители «Народного фронта» каждый месяц привозят в Рубежное 5–10 тонн муки, а также дрожжи, сахар, соль и подсолнечное масло. За год для нуждающихся испекли 183 тыс. буханок хлеба, его раздали в социальные столовые. Сейчас сотрудницы пекут по 1,5 тыс. буханок в день. В планах — открыть такую же пекарню в городе Золотое, чтобы обеспечить хлебом посёлки Первомайского района.

Развиваются проекты участников премии и в Калининградской области. Так, в прошлом году призёром в номинации «Территория для жизни» стала инициатива Владимира Чернышева «Маршрут Победы». Вместе с командой он создал велосипедную инфраструктуру для повышения качества жизни и развития патриотического туризма в Багратионовске.

«В Багратионовске и его окрестностях существует множество знаковых мест и мемориальных табличек, посвящённых героям и событиям Великой Отечественной войны. Как любой социальный проект, наш начался с проблемы. Она заключалась в отсутствии парковочной зоны для велосипедистов возле нашей школы, мы решили шагнуть немножко дальше и насытить весь город парковочными зонами для велосипедистов, для любителей и гостей города», — рассказал автор проекта.

Теперь команда планирует запись аудиогида. Волонтёры изучают успешный опыт других городов области, чтобы повысить туристическую привлекательность маршрута.

Ещё один проект, «С заботой о жизни», реализует благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации «Феникс» в Красноярске. Причём выездные бригады волонтёров работают не только в столице региона, но и за его пределами.

«Я сама семь лет ухаживала за лежачей мамой. И понимаю, если в семье появился лежачий больной, то это конец личной жизни ухаживающего. Сначала я помогала советами, потому что у нас нет культуры ухода, нас этому не обучают, — поделилась директор фонда «Феникс» Татьяна Станкевич. — Сразу появились единомышленники — девочки, которые были готовы помогать. А теперь у нас в фонде много парней, которые прошли обучение».

Всего у фонда 22 выездные бригады, из них четыре — детские. Подопечные могут пользоваться благотворительным складом фонда, получая в безвозмездную аренду на определенный срок инвалидную технику и медоборудование для реабилитации.

Как сообщало ИА Регнум, Международная премия #МЫВМЕСТЕ — это гранты, поддержка и национальное признание проектов, направленных на помощь людям. Волонтёрство в нашей стране развивается и благодаря нацпроекту «Образование» — по нему действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.