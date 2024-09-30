Москва, 30 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на участие в новом сезоне Национальной премии «Наш вклад». Свои проекты могут представить российские компании и некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам нацпроектов. Подать заявку на участие можно до 30 ноября на официальном сайте премии.

АНО «Национальные приоритеты»

«Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с чётким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах», — заявил зампредседателя правительства РФ, председатель экспертного совета нацпремии Александр Новак.

Он напомнил, что национальные цели развития страны до 2030 года определил президент Владимир Путин. И сейчас правительство продолжает работу над новыми нацпроектами, которые направлены на решение довольно широкого круга задач: от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

АНО «Национальные приоритеты»

Например, в прошлом году на участие в национальной премии поступило 632 заявки со всей страны, в том числе из новых регионов. Отбор успешно прошли 509 проектов. При этом наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали национальные проекты «Образование», «Демография», «Экология». В поддержку каждого из них число добровольных инициатив бизнеса и НКО выросло в три раза по сравнению с 2021 годом.

Примечательно, что каждый сезон Нацпремия объявляет дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению. И в этом году специальной темой стал «Год семьи». Чтобы попасть в спецноминацию, можно подать проекты и рекламные кампании, затрагивающие темы материнства, отцовства, детства, многодетности, заботы о старшем поколении. Главное, чтобы они были объединены общей идеей «Семья — это точка опоры и источник счастья».

«В предыдущем сезоне мы делали акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи, и выделяли это направление в сквозной тематический трек. С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Как сообщало ИА Регнум, Национальная премия «Наш вклад» проводится в России для публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов России.

Заявки конкурсантов оцениваются по нескольким критериям. В том числе члены жюри оценивают их соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание отраслевых экспертов, вхождение в ESG-индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав регионов). При этом все финалисты получат статус «Партнёр национальных проектов России».

Победителями последнего сезона нацпремии были признаны Сбербанк (номинация «Госкорпорации и госкомпании»), «ВымпелКом» (номинация «Крупный бизнес. Сетевой»), АФК «Система» (номинация «Крупный бизнес. Регион»), МБНПК «Цитомед» (номинация «Средний бизнес»), «АР СОФТ» (номинация «Малый бизнес»), благотворительный фонд «Женщины за жизнь» (номинация «НКО»). В специальной номинации сезона 2023-24 победителем стала «Национальная Медиа группа».