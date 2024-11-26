Москва, 26 ноября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В декабре и январе в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям» пройдут интерактивные концерты и симфонические спектакли. Среди представлений — интерактивный беби-концерт «Наряжаем елку», праздничный концерт «Новогоднее чудо» и сказка «Щелкунчик».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Старт программы — 7 и 8 декабря. В эти дни в «Зарядье» дети станут участниками космического приключения «Волшебная одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». Симфонический спектакль совместил в себе интерактив, буффонаду театра «Странствующие куклы господина Пэжо», воздушную акробатику и впечатляющую компьютерную графику.

В следующие выходные, 14 и 21 декабря, в рамках проекта пройдет премьера симфонической сказки «Снежная королева». На концерте выступят чтецы и музыканты с ярким видеорядом, костюмами и декорациями.

Для самых маленьких зрителей 22 декабря состоится интерактивный беби-концерт «Наряжаем елку», а 29 декабря пройдет праздничный концерт для детей «Новогоднее чудо». Детский хор «Аврора» ДШИ имени Крайнева исполнит хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, знаменитые рождественские песни и гимны.

Перед самым Новым годом, 30 декабря, для малышей состоится «Завтрак с Щелкунчиком». Ребят угостят сладким завтраком, после которого будет приятнее и веселее знакомиться с музыкальным наследием Петра Чайковского. Также 30 декабря пройдет представление «Нелли Букашкина и новогоднее приключение».

Народный артист России Евгений Миронов и Александра Урсуляк 3 января вместе с музыкантами расскажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» и станут героями музыкально-литературной композиции «Карнавал животных».

После Рождества, 8 января, на сцене зала «Зарядье» оживет волшебная история про таинственную страну Нарнию, а 18 января актер Евгений Князев прочтет «Рождественские истории» Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации.

19 января программа познакомит гостей со сказкой «Щелкунчик» и «королем» музыкальных инструментов — органом.