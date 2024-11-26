Москва, 26 ноября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Попытки киевского режима совершить террористическую атаку на территорию России с применением беспилотников успешно пресечены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости

Всего в течение ночи уничтожено и перехвачено 39 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью регионами России.

В Ростовской области ликвидировано рекордное этой ночью количество БПЛА — 24 штуки. Пять беспилотников уничтожено над территорией Брянской области, по три — над территориями Белгородской и Курской областей, два — над территорией Республики Крым, и по одному над территориями Орловской и Воронежской областей.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о ликвидации 24 БПЛА над территорией Ростовской области, из них четыре ликвидированы в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.