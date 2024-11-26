Берлин, 26 ноября, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Список бункеров для гражданских лиц на случай военного конфликта начало разрабатывать МВД Германии. Об этом 25 ноября сообщило издание Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Бункер, холодная война, ядерный удар

В цифровой каталог войдут различные общественные места, в том числе станции метрополитена, автостоянки, государственные здания и объекты частной собственности. Специальное приложение на мобильном телефоне поможет гражданам найти ближайший бункер.

Кроме того, правительство намерено поощрять граждан, мотивируя их создавать бункеры в собственных гаражах и подвалах. Проект связан с возрастанием напряжённости во взаимоотношениях Запада с Россией.

«С 2022 года опасения относительно возможных атак на страны НАТО только растут», — отмечают представители разведки ФРГ.

На сегодняшний день в Германии, где проживает 84 миллиона человек, существует 579 бункеров, оставшихся со времён Второй мировой войны и холодной войны. В этих бункерах могут спастись около полумиллиона граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в минобороны Германии подтвердили существование у Берлина плана на случай военного конфликта с Москвой. План инициирован и продуман несколько лет назад, ФРГ выступает в роли центрального узла, через который будет осуществляться переброска и снабжение сил НАТО.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в ФРГ начали подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Разработан тысячестраничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено.

При этом президент России Владимир Путин ещё в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока.