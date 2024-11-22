Берлин, 22 ноября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. В минобороны Германии подтвердили существование у Берлина плана на случай военного конфликта с Москвой, сообщил 22 ноября официальный представитель оборонного ведомства ФРГ Митко Мюллер.

Sean Gallup / Global Look Press

«Оперативный план «Германия» был инициирован и продуман несколько лет назад», — сказал Мюллер в ходе брифинга, его слова передаёт ТАСС.

Представитель минобороны Германии отметил, что оборона является задачей всего общества и государства, а ФРГ выступает в роли центрального узла, через который будет осуществляться переброска и снабжение сил НАТО.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в ФРГ начали подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. Разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии», содержание которого в значительной степени засекречено.

Из публикации следует, что в указанном плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые требуют особой защиты в военное время. В случае войны на восточном фланге НАТО Германия станет центром для размещения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет перебросить на восток, добавили авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности.

При этом президент России Владимир Путин ещё в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока.