Донецк, 25 ноября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Шестая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой» выйдет 26 ноября, в ней расскажут историю бойца российской армии Игоря Шалонина. Об этом сообщило издание «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Кадр из 6 серии документального проекта «Неновые регионы: Дорога домой»

У Шалонина непростая судьба. Он был байкером, боксёром, бизнесменом, старостой храма, волонтёром, помощником депутата. В 1990-е годы его приговорили к длительному заключению.

Он отправился зону специальной военной операции вместо сына, которому врачи запретили отправляться на поле боя. Мужчина стал старшиной артиллерийской разведки и освобождает Донбасс.

«Хочу, чтобы обо мне мои дети говорили: «Да, у меня папа был с тяжёлой судьбой, но нам за него не стыдно», — рассказывает Шалонин о себе.

Новую серию опубликуют ДАН, Запорожское агентство новостей, Херсонское агентство новостей и Луганский информационный центр.

Как передавало ИА Регнум, в сериале «Неновые регионы: дорога домой» рассказывают о тех, чья история переплелась с Донбассом и Новороссией. Ранее вышла серия о кемеровском журналисте Анатолии Болдыреве. Он родился в Горловке, уехал оттуда в 2000-х, но после начала спецоперации вернулся в Донецкую Народную Республику.