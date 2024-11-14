Донецк, 14 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Четвёртая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой» выйдет 15 ноября. Об этом сообщило издание «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Кадри из видео «Неновые регионы: Дорога домой»

Серия посвящена кемеровскому корреспонденту «Комсомольской правды» Анатолию Болдыреву, выросшему в Донбассе. Журналист жил в Горловке, когда распался Советский Союз, но в 2000-х уехал в «Большую Россию». Он думал, что навсегда потерял связь с малой родиной.

Во время специальной военной операции Болдырев приехал в Донецкую Народную Республику. На родине журналист встретил отца, которого не видел после отъезда, и это радикально изменило его отношение к жизни.

Новую серию опубликуют ДАН, Запорожское агентство новостей, Херсонское агентство новостей и Луганский информационный центр.

Как передавало ИА Регнум, фильм «Неновые регионы: дорога домой» рассказывает о тех, чья история переплетена с Донбассом и Новороссией. Третья серия вышла 31 октября. В ней говорится о скрипаче-виртуозе и общественном деятеле Петре Лундстреме. Он с начала спецоперации доставляет на фронт необходимое снаряжение и выступает с концертами.