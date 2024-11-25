Киев, 25 ноября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории в Запорожской области сложилась тяжёлая обстановка для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 25 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Zuma/TASS Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Запорожское направление — видим угрозы», — рассказал он в Telegram-канале о докладе главкома.

Зеленский также заявил об очень тяжёлом положении для ВСУ на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Украинская армия пытается там укрепить позиции.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 24 ноября сообщил, что российские подразделения вошли в село Белогорье в Запорожской области. В населённом пункте начались бои.

15 ноября Рогов сообщил, что украинские военные бежали из села Новодаровка Запорожской области на времевском направлении под натиском российских бойцов. ВС РФ взяли населённый пункт под контроль.