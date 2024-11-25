Белград, 25 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Депутаты оппозиции устроили в скупщине (парламенте) потасовку с парламентариями от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Трансляция заседания велась 25 ноября на сайте сербского парламента.

Кадр из видео

В скупщине 25 сентября должны были рассматривать проект бюджета республики на 2025 год, однако в начале заседания парламента оппозиционные депутаты встали со своих мест и призвали правительство страны уйти в отставку.

С плакатами с надписями «Коррупция убивает» они обвинили действующие власти страны в гибели людей в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. В свою очередь, депутаты правящей коалиции выставили оппозиции плакаты с надписями: «Коррупция — ваше среднее имя».

В результате началась потасовка, в ходе которой парламентарии толкались, хватали друг друга за руки и обливали водой, а также цеплялись за лацканы пиджаков. Женщины-депутаты на балконе вцепились друг другу волосы, когда депутаты правящей партии попытались вывесить плакат с надписью: «Жёлтые (оскорбительное прозвище оппозиции по цветам Демократической партии. — Прим. ред.) воры хотят войны, а Сербия — работы».

Председатель скупщины Ана Брнабич пыталась призвать парламентариев к порядку, напомнив, что заседание началось с минуты молчания по погибшим в трагедии в Нови-Саде. Она также назвала потасовку оскорблением погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в Нови-Саде 1 ноября произошло обрушение бетонного козырька на здании железнодорожного вокзала. В результате трагического инцидента погибли 14 человек, ещё трое пострадали.

Позднее активисты оппозиционных движений призвали жителей республики направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сада после трагического инцидента. На протестную акцию собрались несколько тысяч людей, которые пришли на неё с плакатами с обвинениями в убийстве в адрес властей.

Президент России Владимир Путин 2 ноября выразил соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу по поводу гибели людей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Глава государства также попросил Вучича передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.