Москва, 25 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли более 200 бойцов в приграничных районах Курской области. Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, и т.ч. Marder производства ФРГ и Bradley производства США», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также украинские войска лишились за это время немецкого бронетранспортёра Fuchs, четырёх боевых бронированных машин, пяти автомобилей, четырёх артиллерийских орудий и миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября российский вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт украинских войск в приграничье Курской области. Удар был произведён по координатам наводчика.

Агентство Reuters 23 ноября написало, что Киев потерял контроль над более чем 40% оккупированных украинскими формированиями территорий в Курской области. Уточнялось, что в данный момент ВСУ контролируют около 800 кв. км в курском приграничье.