Вашингтон, 23 ноября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Киевский режим потерял контроль над более чем 40% занятых ранее ВСУ территорий в Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе украинской армии.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам собеседника издания, ВСУ контролировали около 1376 кв. км. На данный момент территория меньше.

«Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км», — признался военный источник.

Источник в Генеральном штабе заявил, что кураховское направление сейчас представляет наибольшую угрозу для Киева, поскольку российские войска продвигаются там со скоростью 200–300 метров в день, причём в некоторых местах им удалось прорваться.

По данным издания, киевский режим атакой на Курскую область хотел замедлить наступление российской армии в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных мирных переговорах, «но российские силы продолжают решительно продвигаться».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ должны отступить с позиций на кураховском направлении в течение трёх-пяти дней из-за окружения, заявил 23 ноября полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Эксперт пояснил, что командование ВСУ должно понимать, что с указанных территорий необходимо выводить боевую технику и материально-техническое обеспечение. Он также отметил, что в сложившихся для украинских бойцов условиях это будет сделать непросто.

Больше 10 украинских военных сдались в плен российским войскам на юго-востоке города Курахово на западе ДНР, за который идут ожесточённые бои, информировал 22 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Такое же количество украинских бойцов сдалось в плен в окрестностях посёлка Великая Новосёлка, расположенного к юго-западу от Курахово. Здесь находится крупнейший на юге ДНР укрепрайон украинской армии.

21 ноября Рогов заявил, что российские военные продвинулись в центр Курахово и впервые водрузили там триколор. Ранее, 17 ноября, стало известно, что ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в Курахово.

Президент России Владимир Путин, заявивший об испытаниях новых ракетных комплексов, взбудоражил военные разведки Запада. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.