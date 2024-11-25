Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением «Хезболла». Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

При этом у Израиля по-прежнему есть сомнения относительно некоторых деталей соглашения, которые, как ожидается, будут переданы ливанскому правительству в понедельник. Собеседники канала подчёркивают, что соглашение не будет окончательным, пока не решатся все вопросы.

Соглашение о прекращении огня также должно быть одобрено израильским кабинетом министров, чего пока не произошло.

«Переговоры, возможно, позитивно движутся к соглашению», — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что, поскольку у сторон много разногласий, это может затянуться, а неверный шаг приведёт к полному срыву процесса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября минимум 15 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по жилому дому в городе Барже в 30 километрах к югу от Бейрута. Уточнялось, что в результате удара ВВС Израиля ракеты попали по жилому дому, расположенному рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находился временный пункт по расселению перемещённых лиц. В обоих зданиях проживали беженцы из южных районов страны. После ракетного удара начался пожар, который ликвидировали спасатели. Ранения различной степени тяжести получили десятки людей.

Вечером 13 ноября и ранним утром 14 ноября ВВС Израиля совершили серию авианалётов на южные пригороды Бейрута. Три удара пришлись на район Шиях, расположенный недалеко от широко известной церкви святого Михаила. Взрывы слышали и в центре столицы Ливана. Очевидцы утверждали, что над районом был виден густой дым, сообщалось о серьёзном ущербе от взрывов.