Берлин, 25 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласным решением выдвинуло действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца кандидатом на переизбрание на этот пост. Об этом 25 ноября сообщил телеканал NTV.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«После жёстких и противоречивых дебатов правление СДПГ единогласно выдвинуло Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера», — говорится в публикации.

По данным телеканала, утвердить это решение планируется на партийной конференции, назначенной на 11 января. Отмечается, что в СДПГ также обсуждали возможное выдвижение кандидатом в канцлеры министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, но он отказался.

Как передавало ИА Регнум, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек 7 ноября объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стало то, что глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии отказался согласовать увеличение расходов из госбюджета на 2025 год на помощь Украине.

Пресс-служба президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера 13 ноября сообщила, что он одобрил 23 февраля 2025 года в качестве даты проведения досрочных выборов в бундестаг, если правительству Шольца вынесут вотум недоверия. Этот вопрос планируют рассмотреть в парламенте 16 декабря.