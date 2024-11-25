Симферополь, 25 ноября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым признал право жителей региона на компенсацию из-за энергетической блокады полуострова, организованной Украиной. Решение по данному делу было оглашено 25 ноября.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Установить факт нарушения прав граждан РФ, проживающих на территории Республики Крым, на жизнь и здоровье в результате ограничения подачи энергетических ресурсов на территорию республики с ноября 2015 года. Признать за гражданами РФ, проживающими на территории Республики Крым, право на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие нарушения права на жизнь и здоровье в результате ограничения подачи энергетических ресурсов», — приводит слова судьи ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск Общественной палаты Крыма на сумму более 2 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит 5 трлн рублей. Он отметил, что сумма ущерба бюджету предварительно оценивается в размере более 3 трлн рублей. По словам Константинова, решение о введении энергоблокады полуострова было принято бывшим президентом Украины Петром Порошенко (член объединения, признанного в РФ террористическим).