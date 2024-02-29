Симферополь, 29 февраля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Решение об энергоблокаде Крымского полуострова принималось бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Инструкции власти по технической части получали из США, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как пояснил Константинов, организация энергоблокады не была «спонтанной акцией юродивых и майданутых». В «деле» участвовало всё украинское руководство во главе с действующим тогда президентом Порошенко.

«Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете. Хотя и он не начальное звено этой цепи. Заокеанские хозяева бешеной украинской шавки — США — были заведомо проинформированы и даже инструктировали», — отметил депутат.

Владимир Константинов также пояснил, что расчёты Киева на то, что крымский народ «сломается и поползёт к ним на коленях», не оправдались.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду составит пять триллионов рублей.

Он отметил, что сумма ущерба бюджету предварительно оценивается в размере более трёх триллионов рублей. Также готовится ещё иск от Общественной палаты (от физических лиц) на сумму более двух триллионов рублей.

В Херсонской области 20–22 ноября 2015 года произошла диверсия, взорвали опоры четырёх ЛЭП, связывающие Крым с Украиной. Крым перестал получать электроэнергию. Кроме того, диверсанты препятствовали восстановлению опор.