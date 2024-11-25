Москва, 25 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Москве дали 17 лет колонии бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину по делу о взятках за незаконную рубку леса. Соответствующее решение в понедельник, 25 ноября, вынес Никулинский районный суд.

Артем Геодакян/ТАСС

«Признать Куракина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Помимо получения взятки в особо крупном размере и злоупотребления полномочиями, Куракину вменяют незаконное изготовление и незаконное хранение оружия. Также ему назначили штраф в 369 млн рублей.

По данным Генпрокуратуры, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013–2019 годах организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. Речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области.

Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года.

Как передавало ИА Регнум 13 ноября, бывший начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину по делу о получении взятки в особо крупном размере и заключил досудебное соглашение со следствием. Защита генерала в связи с этим попросила о смягчении меры пресечения. Но 2-й Западный окружной военный суд решил оставить фигуранта уголовного дела под стражей до 22 января 2025 года.

О задержании Шамарина стало известно 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.