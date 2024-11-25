Херсон, 25 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Херсонской области скончался мужчина, к которому из-за атак украинских дронов на смогла добраться карета скорой помощи. Об этом 25 ноября сообщило Херсонское агентство новостей.

Херсонское агентство новостей

«Инцидент произошел накануне вечером, автомобиль скорой был атакован киевским дроном, врачам удалось выскочить из автомобиля и спастись, однако один заряд повредил автомобиль. Из-за обстрела помощь к пациенту не успела, и он скончался», — сказано в публикации агентства.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября в результате атаки украинского беспилотника на маршрутное такси в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали шесть человек.

9 ноября один человек погиб и двое были ранены при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения населения в Новой Каховке Херсонской области. Ранее, 2 ноября, два мирных жителя пострадали в Алёшкинском округе Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали в Скадовск.