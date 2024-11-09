Новая Каховка, Херсонская область, 9 ноября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое ранены при ударе Вооружённых сил Украины по пункту временного размещения (ПВР) населения в Новой Каховке, сообщил 9 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке — погиб мужчина 1956 г. р. Два человека (мужчина и женщина) ранены», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

В результате киевской агрессии были повреждены стены и окна здания, сообщил губернатор. Отдельные снаряды ВСУ не взорвались, их позже обезвредили сапёры. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных граждан, проживающих в ПВР, переселили в другие помещения, добавил Сальдо.

2 ноября ИА Регнум передавало, что два мирных жителя пострадали в Алёшкинском округе Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ. Мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали в Скадовск.

В Алёшках украинские бойцы обстреляли жилые кварталы города. Ранения получила женщина 1980 года рождения, медики привезли её в местную больницу.

В период с 18 по 19 октября два человека получили ранения, ещё один погиб в результате атак украинской армии на Херсонскую область. В посёлке Днепряны были разрушены четыре частных жилых дома.

Кроме того, ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, посёлки Горностаевка и Новая Маячка, сёла Каиры, Корсунка и Пролетарка. За сутки украинская армия выпустила по региону 45 боеприпасов.