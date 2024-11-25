ДНР, 25 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Украинские подразделения, отступая с позиций в Часовом Яре, оставляют на опорных пунктах десятки тел погибших бойцов. Об этом 25 ноября сообщили источник в российских силовых структурах.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«На брошенных опорниках и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

При отступлении ВСУ остаются «стихийные морги». Судя по всему, украинские военные стаскивают трупы в разбитые помещения, причём давность гибели бойцов может составляет несколько месяцев.

В силовых структурах также сообщили, что при отступлении украинские подразделения нередко подрывали эти «стихийные морги».

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября источник в российских силовых структурах сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ на территорию укрепрайона, созданного на огнеупорном заводе в Часовом Яре. Источник добавил, что здесь очень много погибших украинских военных, их тела лежат в границах промзоны.

Накануне, 24 ноября, появилась информация об ожесточённых боях на территории укрепрайона ВСУ. Как сообщили российские силовики, штурмовые группы ВС РФ обходят его, чтобы взять в клещи.