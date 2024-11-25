Киев, 25 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского предпринимателя Илона Маска провести в её стране аудит расходов на энергетику.

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине», — написала она в публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Панченко также напомнила, что ответственным за энергетическую инфраструктуру Украины киевский режим назначил Мустафу Найема — человека, который стоял у истоков государственного переворота в 2013 году. Сам Найем, убеждена журналистка, является «марионеткой» американского миллиардера Джорджа Сороса.

По словам Панченко, киевский режим потратил на защиту энергообъектов 4 млрд долларов и наверняка постарается «списать» под эти цели ещё не менее 2 млрд.

Как передавало ИА Регнум, сам Маск ранее согласился с тем, что необходимо провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при киевском режиме страна ещё больше погрязла в коррупции. При этом, по информации британского издания The Telegraph, слишком коррумпированной страной Украину считают и в Североатлантическом альянсе.